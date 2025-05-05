Gram altın ve ziynet altınlarında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekerken, çeyrek altın fiyatları da yeniden 7.000 TL bandını aştı.

Gram altın 4040 TL'den işlem görüyor

İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği güncel satış fiyatlarına göre:

Gram altın: 4040 TL

Has altın (saf altın): 4118,38 TL

22 ayar bilezik gramı: 4040 TL

18 ayar altın: 3510 TL

14 ayar altın: 3300 TL

Bu fiyatlara göre gram altın ve bilezik türlerinde hafif artış gözleniyor. Has altın fiyatı da ons altındaki yükselişe paralel olarak 4.100 TL'yi geçti.

Çeyrek altın 7080 TL'ye çıktı

Ziynet altın türlerinde 5 Mayıs itibarıyla belirlenen satış fiyatları ise şöyle:

Çeyrek altın (yeni): 7080 TL

Çeyrek altın (eski): 7070 TL

Yarım altın: 14.160 TL

Tam ziynet altın: 28.320 TL 5 Mayıs 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı

Cumhuriyet altını: 28.400 TL

Altın yatırımcısı için önem taşıyan Cumhuriyet ve tam ziynet altını gibi büyük gramajlı ürünlerde de yukarı yönlü hareket sürüyor. Eski ve yeni çeyrek arasındaki fiyat farkı ise 10 TL seviyesinde kaldı.

Küresel piyasa ve döviz etkisi

Altının ons fiyatı 3260 dolar seviyesine çıkarken, dolar/TL kuru 38,588, Euro/TL kuru ise 43,679 seviyelerinde işlem görüyor. Yurt dışı piyasalardaki bu hareketlilik, yurt içi altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.