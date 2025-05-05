İzmir'de 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının %74'ü gündüz saatlerinde yaşanırken, motosiklet kazaları %63 oranla ilk sırada yer aldı.

İzmir'de gündüz kazaları ve motosiklet çarpışmaları öne çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin verileri yayımlandı. Rapora göre, kazaların büyük bölümü gündüz saatlerinde ve motosikletlerin karıştığı olaylar şeklinde gerçekleşti.

Gündüz kazaları %74 ıranında

Açıklanan verilere göre, yaralanmalı trafik kazalarının %74'ü gündüz, %26'sı ise gece saatlerinde yaşandı. Uzmanlara göre gündüz trafiğinin yoğunluğu, dikkat dağınıklığı ve hızlı araç kullanımı bu sonuca etki eden temel faktörler arasında yer alıyor.

Kaza türlerinde motosikletler ilk sırada

Kazaların oluş şekline göre yapılan analizde;

%63'ü motosiklet kazaları,

%19'u yaya kazaları,

%18'i diğer kaza türleri olarak kaydedildi.

İhlallerin başında yandan çarpmalar ve kavşak ihlalleri geliyor

Kazaların nedenlerine göre dağılımı şu şekilde oldu:

%36 yandan çarpma

%14 kavşak ihlali

%10 arkadan çarpma

%1 ışık ihlali

%39 diğer ihlaller