5 Mayıs'ta Muğla güneşin tadını çıkaracak. Sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Yağış beklenmiyor, açık hava planları için ideal bir gün kapıda.

Muğla'da yaz provası 5 Mayıs'ta gökyüzü tertemiz ve hava sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Muğla'da 5 Mayıs Pazartesi günü yazı aratmayan bir hava yaşanacak. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, öğleye doğru hızlıca ısınacak ve 28°C'yi görecek. Güneş gün boyu etkisini hissettirecek.

Yağış ihtimali bulunmazken, rüzgarın zaman zaman serinlik katacağı bir gün yaşanacak. Güneşli ve açık hava, özellikle sahil bölgelerinde yaşayanlar için keyifli bir gün vadediyor.

Güneşin altında dikkatli olun

Günün en sıcak saatleri olan 12:00 - 16:00 arasında dışarıda bulunacak yurttaşlara güneş koruyucu, şapka ve bol sıvı tüketimi öneriliyor. UV ışınlarının yüksek seviyede olacağı bu saatlerde gölgede kalmak sağlığınız için önemli.

Muğla 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu özeti:

En yüksek sıcaklık: 28°C

En düşük sıcaklık: 13°C

Hissedilen sıcaklık: 30°C

Nem oranı: %30 - %45

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 10-20 km/s

Yağış ihtimali: %0

Gökyüzü durumu: Açık, güneşli

Saatlik hava durumu (Muğla - 5 Mayıs 2025 Pazartesi)

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Nem 06:00 14°C Açık 5 km/s NE %60 09:00 20°C Güneşli 8 km/s N %50 12:00 26°C Güneşli 12 km/s NW %40 15:00 28°C Güneşli 18 km/s NW %35 18:00 25°C Güneşli 14 km/s NW %38 21:00 20°C Açık 10 km/s N %45 00:00 17°C Açık 7 km/s NE %50

5 Mayıs'ta Muğla'da hava durumu dış mekan etkinlikleri için son derece uygun. Özellikle Fethiye, Bodrum ve Marmaris gibi sahil ilçelerinde günü dışarıda geçirmek isteyenler, ideal koşullarla karşılaşacak.