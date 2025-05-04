5 Mayıs'ta Manisa'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Termometreler 30°C'yi gösterecek, açık hava planı yapanlar için ideal bir gün.
Manisa'da 5 Mayıs günü adeta yaz gibi geçecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Manisa 5 Mayıs Pazartesi günü yazdan bir kesit sunacak. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, öğleye doğru hızlıca yükselecek ve günün en sıcak anlarında 30°C'ye kadar çıkacak.
Şehir genelinde açık ve güneşli hava hâkim olacak. Yağış beklentisi yok, bulut bile görünmeyecek.
Özellikle 12:00 - 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı zamanlarda dışarıda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor. UV endeksinin yüksek olması nedeniyle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önem kazanıyor.
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En yüksek sıcaklık: 30°C
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En düşük sıcaklık: 14°C
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Hissedilen sıcaklık: 32°C
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Nem oranı: %25 - %35
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Rüzgar: Güneybatı yönünden 12-22 km/s
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Yağış ihtimali: %0
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Gökyüzü durumu: Açık ve güneşli
Saatlik hava durumu (5 Mayıs 2025 - Pazartesi, Manisa)
|Saat
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Rüzgar
|Nem
|06:00
|16°C
|Açık
|6 km/s SE
|%50
|09:00
|22°C
|Güneşli
|10 km/s S
|%40
|12:00
|27°C
|Güneşli
|14 km/s SW
|%30
|15:00
|30°C
|Güneşli
|20 km/s SW
|%25
|18:00
|28°C
|Güneşli
|16 km/s W
|%30
|21:00
|23°C
|Açık
|10 km/s NW
|%35
|00:00
|19°C
|Açık
|8 km/s N
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%40
Piknik, yürüyüş, spor veya dış mekan etkinlikleri için 5 Mayıs Manisa'da adeta davetiye çıkarıyor. Ancak sıcaklığın yüksek seyredeceği öğle saatlerinde çocuklar ve yaşlılar için tedbirli olunması tavsiye ediliyor.