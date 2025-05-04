5 Mayıs'ta Manisa'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Termometreler 30°C'yi gösterecek, açık hava planı yapanlar için ideal bir gün.

Manisa'da 5 Mayıs günü adeta yaz gibi geçecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Manisa 5 Mayıs Pazartesi günü yazdan bir kesit sunacak. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, öğleye doğru hızlıca yükselecek ve günün en sıcak anlarında 30°C'ye kadar çıkacak.

Şehir genelinde açık ve güneşli hava hâkim olacak. Yağış beklentisi yok, bulut bile görünmeyecek.

Özellikle 12:00 - 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı zamanlarda dışarıda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor. UV endeksinin yüksek olması nedeniyle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önem kazanıyor.

En yüksek sıcaklık: 30°C

En düşük sıcaklık: 14°C

Hissedilen sıcaklık: 32°C

Nem oranı: %25 - %35

Rüzgar: Güneybatı yönünden 12-22 km/s

Yağış ihtimali: %0

Gökyüzü durumu: Açık ve güneşli

Saatlik hava durumu (5 Mayıs 2025 - Pazartesi, Manisa)

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Nem 06:00 16°C Açık 6 km/s SE %50 09:00 22°C Güneşli 10 km/s S %40 12:00 27°C Güneşli 14 km/s SW %30 15:00 30°C Güneşli 20 km/s SW %25 18:00 28°C Güneşli 16 km/s W %30 21:00 23°C Açık 10 km/s NW %35 00:00 19°C Açık 8 km/s N %40

Piknik, yürüyüş, spor veya dış mekan etkinlikleri için 5 Mayıs Manisa'da adeta davetiye çıkarıyor. Ancak sıcaklığın yüksek seyredeceği öğle saatlerinde çocuklar ve yaşlılar için tedbirli olunması tavsiye ediliyor.