Muğla’nın Milas ilçesinin Sekköy Mahallesi’nde saat 15.15’de başlayan orman yangını, 5 saatten uzun bir süredir devam ediyor. Aynı zamanda Aydın’ın Söke ilçesinde de bir orman yangını yaşanıyor. Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi sona ererken, yer ekipleri yangınla mücadeleye gece boyunca devam edecek.

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Sekköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, saat 15.15’te başladığı günden itibaren büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak ile müdahale etti. Ancak, hava koşullarının kararmasıyla birlikte havadan yapılan müdahale sona erdi. Şu an için yer ekipleri, yangının söndürülmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Milas’taki yangınla birlikte aynı anda Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediyor. İki bölgedeki yangınlar, bölge genelinde orman kaynakları ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunu zorlaştırıyor. Ekipler, her iki yangına da en hızlı şekilde müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları devre dışı kalırken, yangının söndürülmesi için gece boyunca yer ekiplerinin müdahalesi sürecek. Yangının yoğunluğu ve alevlerin kontrol altına alınması için yer ekiplerinin sahada gösterdiği özverili çalışmalar, yangının yayılmasını engelleme adına büyük önem taşıyor.