Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Venezuela’daki seçim sonuçları, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, seçimlerin Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ederken, Türkiye'nin destek mesajlarını da iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro arasındaki telefon görüşmesi, uluslararası diplomasi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Venezuela'daki seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken, ülkedeki diyalog sürecine Türkiye’nin desteğini vurguladı.

Türkiye’den destek mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dilerken, Türkiye’nin Venezuela’nın diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, ayrıca Venezuela’nın Filistin'e yönelik desteğini takdirle karşıladığını belirtti. Türkiye’nin bu destek açıklamaları, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Venezuela’daki seçim protestoları

28 Temmuz 2024 tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Nicolás Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Ancak, seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek sokaklarda protestolar başlattı. Venezuela Seçim Konseyi’nin sonuç açıklamasının ardından başlayan bu protestolar, ülkede siyasi gerilimi artırmış durumda.