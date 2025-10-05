TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim’de toplanacak. Komisyon, toplam 20 aday arasından 10 isim seçecek.

Sayıştay üye seçiminde komisyon süreci başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim Perşembe günü toplantı gerçekleştirecek.

Komisyon 20 aday arasından 10 kişiyi seçecek

Toplantıda, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 aday arasından 10 kişi seçilecek.

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından aday gösterilen isimler şunlar:

İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Yaşar Ateş, Mehmet Çıvgın, Tuncay Arıduru ve Hasan Safa Çıkrık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kontenjanından adaylar ise şunlar:

Ertan Erüz, Muammer Çolak, Cengiz Dişli, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu, İsmail Çolak, Hakan İnce, Adnan Güran, Hacı Bayram Çolak, Celal Şahin ve Serkan Yüceer.

TBMM Genel Kurulu son karar verecek

Komisyon tarafından belirlenen 10 aday, daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak ve bu adaylardan 5 kişi Sayıştay üyesi olarak seçilecek.