“Tarım ve Gıda Sisteminde Yeni Teknolojiler ve Etik Değerler”in özel konu alanı olarak belirlendiği Kongre, tarım ve gıda sisteminde yer alan paydaşların, akademisyen ve uzmanların yoğun ilgisiyle takip edildi.

Mini konserle başlayan Kongre’de açılış konuşmaları, sırasıyla, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, TARGET Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Uygun Aksoy’un başkanlığını yaptığı çağrılı bildiriler oturumunda, Türkiye Felsefe Kurumu Biyoetik Birimi Başkanı Prof. Dr. N. Yasemin Yalım, “Yapay Zeka İçin Etik İlkeler: Que Vadimus?” ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Bölgesel Program Lideri Dr. Raimund Jehle “From Innovation to Inclusion: Ethical Pathways for Agrifood Systems that Leave No One Behind” başlığıyla sunumlarını yaptı.

İlk günün bilimsel programı çevrimiçi katılımla gerçekleşen “What is Agriculture For? / Tarım Ne İçindir?” başlıklı mini panelle tamamlandı. Prof. Dr. Paul Thompson ve Dr. Özlem Yılmaz Silverman’ın katıldığı panelde katılımcılar Prof. Dr. Paul Thompson Ağustos ayında yayınlanmış olan aynı adlı kitabı hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. Kongrenin birinci günü açılış kokteyli ile sona erdi.

Kongrenin ikinci gününde ilk kez gerçekleştirilen Öğrenci Oturumu yoğun ilgi gördü. Kongrenin son oturumda ise yine çevrimiçi olarak Prof. Dr. Mustafa Koç “Açlık, Kıtlık ve Susturulmuşluk” ve Prof. Dr. Hilal Elver “Gazze’de Kıtlığın Düşündürdüğü Bilimsel, Etik ve Cezai Sorumluluk” başlıklarıyla sunumlarını yaptı.

İki gün boyunca sözlü ve poster bildiriler, özel oturumlar ile birbirinden değerli çok sayıda konuşmacının yer aldığı Kongrenin değerlendirmesini yapan TARGET Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, “Beşinci Kongremizi de başarılı bir biçimde tamamladık. Öncelikle Kongremize ev sahipliği ve paydaşlık yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Erkan ve diğer çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Olağanüstü bir benimsemeyle Kongremize sahip çıktılar ve büyük emek verdiler. Kongreye değerli katkıları olan diğer destekçilerimize, paydaşlarımıza ve katılımcılara çok teşekkür ederiz. Birlikte çok güzel bir kongre gerçekleştirdik.

Kongremizde iki günde, iki salonda 19 oturumda, 41 davetli konuşmacı sunumlarını yaptı, 68 sözlü sunum gerçekleştirildi. Poster sunumların da sergilendiği kongremizi 270 katılımcı takip etti. Kongremize 10 farklı ülkeden 12 yabancı konuşmacı katıldı. Bu verilerden hareketle zengin içerikli ve ilgi çeken bir kongre yaşadığımızı belirtmek isterim. Ayrıca tüm geçmiş kongrelerimizde olduğu gibi beşinci uluslararası kongremizin tam metin kitabını da yıl bitmeden yayınlamayı hedefliyoruz” dedi.

Gelecek dönem hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Taluğ, “Umutlarımızı artıran ve çalışmalarımızın karşılık bulduğunu gördüğümüz Kongremizin hemen ardından TARGET olarak önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza başlıyoruz. 2016 yılı TARGET’in kuruluşunun 10. yılı olacak.

Artık belli deneyimlere erişmiş bir dernek olarak 10. yılımızda 10 değerli etkinlik düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu etkinliklerin başında 9-12 Eylül 2026 tarihleri arasında, TARGET ve Kapadokya Üniversitesi ev sahipliği ve paydaşlığında Eursafe 2026 Konferansı olacak. Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Birliği (EurSafe), kurulduğu 1999 yılından bu yana tarihinde ilk kez Avrupa sınırları dışında bir konferans düzenleyecek. Bu tercih, başlı başına, TARGET’in ulusal ve uluslararası konumu ortaya koymaktadır. Ayrıca başka etkinlik planlamalarımız var; onları değişik tarihlerde ve değişik yerlerde gerçekleştireceğiz. Yakında bu konuda sizler yeni paylaşımlar yapacağız” diye konuştu.