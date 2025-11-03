Soma zeytini, son yıllarda üretim ve kalite olarak büyük bir çıkış yakaladı.

TKDK destekleriyle kurulan 17 yeni zeytinyağı fabrikası, ilçeyi tarımsal üretimin güçlü merkezlerinden biri hâline getirirken zeytin ağacı varlığı 2 milyona ulaştı. Soma, son beş yılda kazandığı 30’un üzerinde uluslararası ödülle dünya sahnesine adını yazdırdı.

Zeytinden doğan yeni bir ekonomi

Kömürle anılan Soma’da dönüşüm dikkat çekiyor. İlçe Kaymakamı Ünal Koç, zeytin ağacının bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıdığını vurguladı. Koç, “Bu topraklarda zeytin ağacına dokunmak huzur verir. Soma’nın üstü de altı da nimet dolu” dedi.

Markalaşma hedefi büyüyor

Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma zeytinini uluslararası düzeyde marka hâline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, ilçede yapılan festivallerin tek çatı altında toplanarak dünyaya açılacağını söyledi.

Okur, “Zeytin artık kömür kadar bu kentin kimliğinin parçası” ifadelerini kullandı.

Bin yıllık tanık: 1630 yaşındaki anıt zeytin

Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Soykan, Soma’daki 1630 yıllık anıt zeytin ağacının insanlığın ortak mirası olduğunu vurguladı.

Soykan, “Zeytine sahip çıkmak doğaya ve geleceğe sahip çıkmaktır” dedi.

Uluslararası ödüller Soma’nın adını duyurdu

Antikas Zeytinyağı Kurucusu Ertuğrul Özcan, bu yıl hasadın verimli geçtiğini belirterek şu başarıları paylaştı:

Son beş yılda 20 altın madalya

2022’de Anatolian IOOC’de Best in Class

2025 Arjantin Olivinus’ta Gran Prestigio Oro (Domat çeşidi)

Özcan, “Bizim felsefemiz basit: Zeytinle mutlu yaşa” dedi.

Zeytin üretimi ekonominin lokomotifi

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayati Aslan, sadece son bir yılda TKDK destekleriyle 6 yeni fabrikanın daha açıldığını belirtti:

“Bu tesisler hem üretimi hem de istihdamı artırdı.”

Bereketin dayanışma ile birleştiği festival

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, 1630 yıllık ağacın özel üretim zeytinyağının açık artırmada 15 bin liraya satıldığını ve gelirin hayır kurumlarına bağışlandığını açıkladı.

5. Antikas Zeytin Hasat Festivali’nde halk oyunları, çocukların katıldığı hasat ve tadım etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.