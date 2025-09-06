Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atanırken, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi.

Atama yapılan üniversiteler

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Prof. Dr. Adem Aslan

Demiroğlu Bilim Üniversitesi: Prof. Dr. Çavlan Çiftçi

İzmir Demokrasi Üniversitesi: Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

Boğaziçi Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Naci İnci

Marmara Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Valilikten tepki çeken karar: Sahipsiz hayvanların beslenmesi yasaklandı İçeriği Görüntüle

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin akademik kariyeri

1987’de Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Naci İnci, doktorasını 1992’de İngiltere’de Heriot-Watt Üniversitesi’nde fiber optik sensörler alanında tamamladı. Stanford, Gunma, Stuttgart ve Norveç Teknik Üniversitesi gibi birçok kurumda akademik çalışmalar yürüttü. Fiber optik, kuantum bilişimi, optik sensörler ve kuantum kriptografisi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan İnci’nin iki uluslararası patenti bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur’un akademik geçmişi

1970 doğumlu Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapan Okur, 1993’ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde görev yapıyor. 2021’de profesör unvanını alan Okur, 60’tan fazla lisansüstü tez yönetti ve yönetim, strateji, insan kaynakları alanlarında dersler verdi. Ayrıca birçok sivil toplum örgütünde aktif görev üstlendi.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri uyarınca yapıldı.