Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle yat, gemi ve teknelere yüzde 8 oranında ÖTV getirildi. Kararla birlikte silah ruhsat harçlarında da artış yapıldı.

Yat ve teknelerde ÖTV yüzde 8 oldu

ÖTV listesinde yapılan değişiklikle daha önce yüzde 0 olan vergi oranı, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 8’e çıkarıldı.

Düzenlemeye göre:

Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri,

Yolcu ve gezinti gemileri,

Yatlar, tekneler,

Eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları,

artık ÖTV kapsamına alınmış oldu.

Silah ruhsat harçları ikiye katlandı

Kararda ayrıca silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçları da yükseltildi. Buna göre:

Silah taşıma vesikaları: 15.800,40 TL → 31.600 TL

Bulundurma vesikaları: 25.282,70 TL → 50.565 TL

Yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 611,20 TL → 1.225 TL

ÖTV artışıyla birlikte yat, gemi ve tekne satışlarında fiyatların yükselmesi bekleniyor. Kararın özellikle lüks deniz araçlarını kapsadığı, dolayısıyla eğlence ve spor amaçlı kullanımda maliyetleri artıracağı ifade ediliyor.