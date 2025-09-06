Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle yat, gemi ve teknelere yüzde 8 oranında ÖTV getirildi. Kararla birlikte silah ruhsat harçlarında da artış yapıldı.
Yat ve teknelerde ÖTV yüzde 8 oldu
ÖTV listesinde yapılan değişiklikle daha önce yüzde 0 olan vergi oranı, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 8’e çıkarıldı.
Düzenlemeye göre:
-
Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri,
-
Yolcu ve gezinti gemileri,
-
Yatlar, tekneler,
-
Eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları,
artık ÖTV kapsamına alınmış oldu.
Silah ruhsat harçları ikiye katlandı
Kararda ayrıca silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçları da yükseltildi. Buna göre:
-
Silah taşıma vesikaları: 15.800,40 TL → 31.600 TL
-
Bulundurma vesikaları: 25.282,70 TL → 50.565 TL
-
Yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 611,20 TL → 1.225 TL
ÖTV artışıyla birlikte yat, gemi ve tekne satışlarında fiyatların yükselmesi bekleniyor. Kararın özellikle lüks deniz araçlarını kapsadığı, dolayısıyla eğlence ve spor amaçlı kullanımda maliyetleri artıracağı ifade ediliyor.