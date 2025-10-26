Oyuncu Ozan Güven’e eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Güven, açık cezaevinde 45 gün hapis yatacak. 5 yıl sonra ilk kez konuşan oyuncu, “Bir kadına şiddet uygulamadım, bu yüzden özür dilemeyeceğim” dedi.

Ozan Güven’in cezası onandı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle yerel mahkemece 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven’in avukatları karara itiraz etti ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi cezayı onayladı.

Bu kararla birlikte Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan 45 günlük cezasını açık cezaevinde geçirecek.

Ne olmuştu?

Olay, 13 Haziran 2020 tarihinde meydana geldi. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’in kendisini saatlerce darp edip işkence yaptığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

Adli tıp raporunda Bulutsuz’un başında, göz çevresinde, kol ve kalça bölgelerinde çok sayıda morluk ve cam kesiği tespit edildi.

Mahkeme, Güven’in Bulutsuz’a abajurla ve elleriyle vurduğunu belirterek, abajuru “silah” olarak değerlendirdi.

Mahkeme, Ozan Güven’in savunmalarını “suçtan kurtulmaya yönelik” buldu. Gerekçeli kararda, Deniz Bulutsuz’un saldırıya uğradığı ve kendini savunmak için fiziksel eylemde bulunduğu ifade edildi.

Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraat etti, ancak yaralama suçundan ceza aldı.

“Bir kadına vurmadım, özür dilemeyeceğim”

Ozan Güven, 5 yıl aradan sonra sessizliğini bozarak basın toplantısı düzenledi.

Güven şu ifadeleri kullandı: