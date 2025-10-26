Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Armada Hayat Sokağı’nda bulunan bir eğlence merkezi, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi eğlence merkezinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı ancak iş yerinin ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırganların kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

“Saldırganlar kısa sürede yakalanacak”

Polis kaynakları, olayın planlı bir saldırı olabileceği üzerinde durduklarını belirtti.

Ekiplerin, şüphelilerin kaçış güzergahlarını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri incelediği aktarıldı.