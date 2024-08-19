İnsan tacirlerinin Ege Denizi’ndeki Tilos Adası’nın sarp kayalıklarında kaderine terk edilen 36 göçmen karadan ulaşımın olmadığı bölgeden çıkamadı. Üç gün aç susuz kalan ve aralarında hamile kadınlarında bulunduğu göçmenler kabusu yaşadı. Kayıp göçmenler olduğu belirtildi.

Belediye başkanı paylaştı

Balıkçıların ihbarı üzerine Tilos Adası’nın kadın Belediye Başkanı Maria Kamma arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik ve Froonteks birimlerini ve ada halkını yardım için hareket geçirdi. Kamma, yaşanan dramı kendisine ait sosyal medya hesabından olayın fotoğrafları ile birlikte paylaştı.

Aralarında 9 kadın, 9 çocuk ve 18 erkeğin bulunduğu göçmen grubunda Annelerin bebeklerine deniz suyu ile mama hazırladığı öğrenildi. Göçmenler için ulaşımın karadan imkansız olduğu bölgeye operasyon yapıldı.

50 günlük bebek üç gün sonra kayalıkların arasında bulundu

Göçmenleri kayalık bölgeden kurtarmak yapılan operasyonda arama kurtarma ekipleri yaklaşık 100 metre ilerde kayalıkların arasında 50 günlük bebeği sağ salim buldu. Çocuğun ailesinin ortaya çıkmaması üzerine koruma altına alınan bebeğe belediye başkanı tarafından “İonnas” adı verildiği belirtildi.