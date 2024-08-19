Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerinin, Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı hedefleriyle uyumlu bir seyir izlediğini belirtti.

İstihdam ve işsizlik oranlarındaki gelişmeler

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdam oranlarının olumlu bir trend gösterdiğini vurguladı. 2024 yılının ikinci çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştığını ifade etti. İstihdam oranının ise 1,3 puan artışla yüzde 49,6 seviyesine çıktığını belirtti.

İşsizlik oranlarındaki düşüşe de dikkat çeken Işıkhan, 2024 yılının ikinci çeyreğinde işsiz sayısının 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleştiğini ve işsizlik oranının 0,9 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Genç nüfusta işsizlik oranı düşüşte

Bakan Işıkhan, genç nüfustaki işsizlik oranında da olumlu bir gelişme yaşandığını belirtti. 2023 yılının ikinci çeyreğine göre genç nüfusta işsizlik oranının 1,4 puanlık bir azalışla yüzde 16,3 seviyesine gerilediğini ifade etti.

"Birlikte başaracağız"

İş gücündeki artış trendine dikkat çeken Işıkhan, 2024 yılının ikinci çeyreğinde iş gücünün geçen yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye ulaştığını, iş gücüne katılma oranının ise 0,9 puan artışla yüzde 54,4 olduğunu söyledi. İlk çeyreğe göre iş gücündeki artışın 228 bin kişi olduğunu belirtti.

İstihdam dostu politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Işıkhan, “Yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız” diye konuştu.

Çalışma hayatını destekleyen politikalarımız sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor.



İstihdam edilenlerin sayısı beklentilerimiz doğrultusunda 2024 yılının II. çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam… pic.twitter.com/rrNuMfR5wk HGS geçiş ücretlerine şok zam! August 19, 2024