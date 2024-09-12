İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya yönelik 50 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-38" operasyonları sonucunda 316 şüphelinin yakalandığını ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadelede dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde düzenlenen “Narkoçelik-38” operasyonları büyük başarıyla tamamlandı. 50 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelede devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

50 ilde eş zamanlı operasyonlar

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Adana gibi birçok büyükşehirde aynı anda başlatılan operasyonlarda 790 ekip ve 1.910 personel görev aldı. 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği de operasyona dahil edildi. Başta narkotik suçlarla mücadele olmak üzere, uyuşturucu ticaretine darbe vurmak amacıyla geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular

Operasyonlar sonucunda toplamda 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalaması yapılan 316 şüpheli hakkında ise yasal işlemler başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir adım olduğunu vurguladı ve güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam edeceğini belirtti.