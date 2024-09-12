Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, aynı aileden bir çocuk yaşamını yitirirken, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 07 AJT 144 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak ağaçlık alandan taklalar attı ve yan yola savruldu. Kazada M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan anne, baba ve 3 çocuk yaralandı.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, araçta ve çevrede geniş çaplı araştırma yaptı.

Çocuğun cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı

Kaza yerinde yaşamını yitiren M.T. isimli çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Kaza, hem olay yerinde bulunan ekipler hem de kazazedelerin yakınları için büyük üzüntüye neden oldu.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Sürücünün neden direksiyon hakimiyetini kaybettiği henüz belirlenemezken, incelemeler sürüyor. Kazanın nedeni araştırılıyor ve aileye destek sağlanmaya devam ediliyor.