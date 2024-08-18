İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda başlayan ve birçok yerleşim yerini tehdit eden orman yangınlarına karşı aralıksız bir mücadele yürütüyor. Yaklaşık 50 saat süren bu zorlu süreçte, itfaiye ekipleri uyumadan ve dinlenmeden çalışarak İzmir'in ve doğanın zarar görmemesi için çaba sarf etti.

“Eş zamanlı yangınlar bizi zorladı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ateş savaşçıları, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda başlayan geniş çaplı orman yangınlarına karşı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaklaşık 50 saat boyunca kesintisiz çalıştı. Ekipler, hem kırsal bölgeleri hem de ormanlık alanları tehdit eden alevlere karşı mücadele ederek, toplamda 730 personel ve yüzlerce araçla yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü’nden Yaşar Korkmaz, son 48 saattir alanda olduklarını belirtti. Korkmaz, "İzmir’in farklı ilçelerinde çıkan yangınlarla mücadele ettik. İzinli personelimizi göreve çağırdık ve 730 personel ile yüzün üzerinde araçla yangınlara karşı savaşıyoruz. Uzun zamandır bu kadar büyük bir yangın yaşanmamıştı ve eş zamanlı çıkması işleri zorlaştırdı. Umarım bir daha tekrarı yaşanmaz" dedi.

"Görev başındayız"

İzmir İtfaiyesi İkinci Posta Vardiya Amiri Ayhan Soylu, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için saatlerdir mücadele ettiklerini söyledi. Soylu, “Yangın beni çok üzdü. Doğa, canlılar etkilendi ve milli servet yok oldu. Alevleri kontrol altına alırken korku ve endişe yaşadık. Bütün çabamız arkadaşlarımıza, yurttaşlara ve canlılara zarar gelmemesi. Zorlu bir süreçti ve halkımız huzurlu şekilde uyuyana kadar görevimizin başındayız” dedi.

İtfaiye Çavuşu Birkan Arda, son 3 gündür yaşanan yangınların kendilerini üzdüğünü belirterek, “Ciğerlerimiz yandı. Ormanlarda birçok canlı yaşıyor ve elimizden geleni yaparak mücadele ediyoruz. Hepimiz büyük zarar görüyoruz ve bu tür durumların tekrar yaşanmamasını umuyoruz” dedi

Güvercin operasyonu

İtfaiye Eri Mutlu Müzaç, yangınların sıklığına dikkat çekerek üzüntüsünü dile getirdi. Müzaç, “Tecrübeli olduğumuz için korkma gibi bir durum olmadı ama çok üzüldük. Yangından bir güvercini kurtardım. Hayvanlara üzülüyorum çünkü onlar savunmasız” şeklinde konuştu.

İzmir halkının rahat uyuması için

İtfaiye Eri Arda Kuş, “Gece gündüz demeden mücadele veriyoruz. Amacımız İzmir halkının rahat bir şekilde uyumasını sağlamak. Ağaçlarımız ve ormanlarımız yanıyor. Bir an önce yangınları kontrol altına alıp, İzmirli'nin huzurlu günler geçirmesini istiyoruz” dedi.