Sağlık sorunlarıyla uzun yıllardır mücadele eden Delon'un, 2019'da geçirdiği felç sonrasında sağlık durumu daha da kötüleşmişti. Geçtiğimiz nisan ayında, İsviçre'de ötenazi yoluyla hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak, Alain Delon'un oğlu Fabien Delon, bu iddiaları yalanladı.

Delon'un ölümü, Fransız sinemasının altın çağının önemli figürlerinden birinin kaybını temsil ediyor. 2019 yılında felç geçiren ünlü aktörün sağlık durumu o tarihten itibaren ciddi şekilde bozuldu. Ayrıca, şubat ayında Delon'un evinde yapılan aramada 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu. Fransız polisi, bu silah ve mermilere el koymuştu.

Alain Delon'un ölümü, miras kavgalarıyla da gündemde. Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını öne sürüyor. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının sağlık durumunu tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini belirtiyor. Bu ailevi anlaşmazlıklar, hakaret ve suçlamalarla dolu bir yasal mücadelenin ortasında devam ediyor.