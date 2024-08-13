Yaş ilerledikçe vücudumuzun besin ihtiyaçları değişebilir. ABD merkezli AARP Derneği'nin verilerine göre, 50 yaş üstü yetişkinler arasında besin takviyesi kullanımı yaygınlaşıyor. Beslenme uzmanları, yaşlanmanın getirdiği fizyolojik değişimlere karşı etkili olabilecek vitamin ve mineralleri sıralayarak, sağlıklı yaşlanma için tavsiyelerde bulunuyor.

50 yaş üstü için önemli vitaminler

Kalsiyum

Kalsiyum, kemik sağlığı için kritik bir mineraldir ve yaşla birlikte kemik yoğunluğu kaybı yaşanabilir. Diyetisyen Tara Collingwood, "Günlük olarak en az iki kalsiyum açısından zengin besin kaynağı tüketmiyorsanız, kemik yoğunluğunuzu korumak için kalsiyum takviyesi almanızı öneririm," diyor. Son dönem araştırmalar, kalsiyumun omur kırılma riskini azaltabileceğini göstermiştir.

D Vitamini

D vitamini, kalsiyumun emilimi için gereklidir ve yaşlandıkça vücudumuzun güneş ışığını D vitaminine dönüştürme kapasitesi azalır. D vitamini eksikliği, obezite ve güneş ışığı eksikliği ile ilişkilidir. Collingwood, yaşlılıkta D vitamini takviyesinin önemine dikkat çekiyor ve sağlık uzmanınızın bu konuda tavsiye verebileceğini belirtiyor.

B12 Vitamini

B12 vitamini, sinir ve kan sağlığı için kritik bir vitamindir. Yaşlandıkça B12 vitamininin emilimi zorlaşabilir. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenen bireyler ve mide asidi inhibitörleri kullanan kişilerde B12 eksikliği riski artar. B12 vitamini takviyeleri, bu riski azaltmak için önemlidir.

Yaşlandıkça, vücudumuzda çeşitli fizyolojik değişiklikler meydana gelir; bunlar arasında kemik kaybı, kas kaybı, hormonal değişiklikler ve enerji eksiklikleri bulunur. Collingwood, bu değişikliklerin eklem ağrıları, görme bozuklukları, kalp komplikasyonları ve hafıza problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir diyet uygulansa da, işlenmiş gıdalardan ve doğal besin kaynaklarından yeterince vitamin ve mineral alınamayabilir. Bu noktada takviyeler, yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmak için bir güvenlik ağı sağlayabilir.

Besin takviyelerinin önemi

Collingwood, "Besinleri eski usul yiyeceklerden almak her zaman en iyisi olsa da, hızlı tempolu dünyamızda çoğumuz düzgün yemek yemeye veya yeterince dinlenmeye zaman ayırmıyoruz," diyor. Bu nedenle, vitamin ve mineral takviyeleri yaşlanma sürecini destekleyebilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.