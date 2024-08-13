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Çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve vatandaşların desteğiyle yürütülen söndürme çalışmaları, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından yangının daha da büyümesini engelledi. Yangında yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü. Ekipler, yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa 'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın , ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangın mahalline hızla ulaştı.

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