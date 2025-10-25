“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan Ankara’daki örnek daireler tanıtıldı. 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanan konutlar, depreme dayanıklı ve tünel kalıp sistemiyle inşa edildi.

Konutların özellikleri

Ankara Sincan’da inşa edilen örnek daireler, ısı, ses ve su yalıtımı ile dikkat çekiyor. Dairelerde kiler dolabı, ebeveyn banyosu ve duşa kabin gibi modern detaylar bulunuyor.

Mutfaklar, tercihe göre açık ya da ayrı olarak tasarlanmış. Konutların çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yer alacak.

1+1 daireler yaklaşık 55 m²

2+1 daireler 65 ve 80 m²

Fiyat ve ödeme planı

Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor. Devlet güvencesiyle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor.

İstanbul fiyatları:

1+1 (55 m²): 1 milyon 950 bin TL, aylık 7.313 TL

2+1 (65 m²): 2 milyon 450 bin TL, aylık 9.188 TL

2+1 (80 m²): 2 milyon 950 bin TL, aylık 11.063 TL

İstanbul dışı iller:

1+1 (55 m²): 1 milyon 800 bin TL, aylık 6.750 TL

2+1 (65 m²): 2 milyon 200 bin TL, aylık 8.250 TL

2+1 (80 m²): 2 milyon 650 bin TL, aylık 9.938 TL

Başvuru şartları

18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak

Başvuru sahibi, eşi ve çocukları üzerine tapu bulunmaması

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL

Başvuru yapılacak bölgede en az 1 yıl ikamet şartı (deprem bölgesi iller için nüfus kaydı veya 1 yıl ikamet yeterli)

Özel kontenjanlar:

Şehit yakınları, gaziler, engelliler: %5

3 ve üzeri çocuğu olan aileler: %10

Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler: %20

Başvuru ve teslim süreci