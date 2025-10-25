Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Asgari ücret, borçlanma oranları, emeklilik formülleri ve Ankara kulislerindeki yeni yasa teklifine değinen Karakaş, “Elinizi çabuk tutun” uyarısında bulundu.

“Borçlanma oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkıyor”

İsa Karakaş, özellikle askerlik ve doğum borçlanması yapacak vatandaşların yıl sonuna kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

“Askerlik için eksik primi olanlar şu anda yüzde 32 oranında ihya yapıyor, bu oran 1 Ocak itibarıyla yüzde 45’e yükselecek. Asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma tutarları da ciddi biçimde yükselecek. Prim ödemek çok daha zor hale gelecek.”

“Eksik günleri tamamlamanın formülü var”

Eksik prim günleri bulunan Bağ-Kur’lulara da seslenen Karakaş, şu bilgileri paylaştı:

“Bağ-Kur’lular silinmiş borçlarını yüzde 34,75 oranında ihya edebiliyordu, artık bu oran yüzde 45 olacak. Ancak 4B isteğe bağlı sigortalı olursanız, yüzde 32 üzerinden prim ödeyip emekli olabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun.”

“Yüksek emekli maaşı artık neredeyse imkânsız”

Yüksek maaş beklentisine de değinen Karakaş, 2008 sonrasındaki sistem değişikliğine dikkat çekti:

“2008’den sonra aylık bağlama oranı ciddi oranda düştü. Bu yüzden yüksek maaş almak neredeyse imkânsız hale geldi. Gençler, ileride sadece emekli maaşına güvenmemeli. Bireysel emeklilik sistemi veya farklı birikim yöntemleri düşünülmeli. Çünkü gelecekte emekli maaşı sosyal yardım düzeyine inecek.”

“Ankara’dan kulis bilgisi: Staj mağdurlarına yasa teklifi”

Programda Ankara kulislerinden edindiği bilgiyi de paylaşan İsa Karakaş, TBMM’ye sunulan yeni bir kanun teklifinin staj ve çıraklık mağdurlarını kapsadığını söyledi.

“Teklifte, çırak, kursiyer ve stajyerlerin sigorta başlangıcı işe fiilen başladıkları gün olarak kabul edilsin ve bu süreler emeklilik sigortası kapsamında borçlanılabilir hale getirilsin maddesi yer alıyor. Ayrıca 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara, bu borçlanma sayesinde sigorta başlangıcını geriye çekme hakkı tanınması öngörülüyor.”

Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.