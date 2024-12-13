Uzun zamandır basılıp basılmayacağı tartışılan 500 ve 1000 TL’lik banknotlar hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Ünlü ekonomist Dr. Şeref Oğuz, bu banknotların tasarımlarında kimin yer alacağına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oğuz’a göre, Merkez Bankası yeni banknotlar için hazırlık aşamasına geçti ve üzerinde yer alacak isimler arasında kararsızlık devam ediyor.

Yeni banknotların hazırlıkları başladı

Şeref Oğuz, 500 ve 1000 TL’lik banknotların basılacağına dair kulislerde duyum aldığını belirterek, bu yeni paraların tasarımında kimlerin yer alacağına karar verilmek üzere tartışmaların sürdüğünü söyledi. Oğuz, ayrıca 200 TL'lik mevcut en büyük banknotun yeterliliği konusundaki tartışmalara dikkat çekti ve bu yeni banknotların, toplam banknot adedinin yüzde 82’sine ulaşan 200 TL’lik banknotun yerini alabileceği yönünde sinyaller verdi.

Abdülhamit mi, Necip Fazıl mı?

Yeni banknotların tasarımıyla ilgili en dikkat çekici iddia ise banknotlar üzerinde yer alacak isimler. Şeref Oğuz, duyumlarına göre, Abdülhamit ve Necip Fazıl’ın isimlerinin öne çıktığını belirtti. Ancak hangi ismin tercih edileceği konusunda hala belirsizlik yaşandığını vurguladı. Bu tartışma, yeni paraların tasarımı için son bir karar verilmeden önce sürüyor.

Basılmamasının nedenleri

Dr. Oğuz, 500 ve 1000 TL'lik banknotların bugüne kadar basılmamasının nedenlerini ise şöyle sıraladı:

Muhalefetin eleştirilerinden kaçınma: Yeni banknotların tasarımı ve basılması, siyasi tartışmalara yol açabileceği için dikkatle ele alınıyor.

Nakit kullanımını azaltma politikaları: Hükümetin nakit kullanımını azaltma yönünde aldığı kararlar, yüksek değerli banknotların basımını geciktiren faktörlerden biri olarak gösteriliyor.