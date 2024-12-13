Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibariyle kiralık taşınmaz ilanları için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu uygulama, taşınmaz ticareti yapanlar için kimlik ve yetki doğrulaması gibi önemli yükümlülükleri getirecek. Bakanlık, sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesi için detaylı bilgilendirmede bulundu.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine dair yönetmelikteki değişikliklerin ardından, taşınmaz ilanlarına yönelik kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğunun başladığını açıkladı. 1 Kasım 2023’te başlayan kimlik doğrulama uygulaması ile taşınmaz ilanı vermek isteyen herkesin kimlik bilgileri EİDS üzerinden doğrulandı. Ancak 1 Ocak 2025’ten itibaren bu uygulama, kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale gelecek.

EİDS ile yetki doğrulama süreci devrede

Ticaret Bakanlığı, EİDS uygulamasının ikinci aşaması olan yetki doğrulamanın 15 Eylül 2024’te hayata geçtiğini belirtti. 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında, ilan verenlerin yetki doğrulama işlemleri için geçiş süreci sağlandı. Ancak 1 Ocak 2025’te kiralık taşınmaz ilanları için bu sistem tamamen zorunlu olacak. Satılık taşınmazlar içinse, Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir talimata kadar mevcut düzenleme geçerli olacak.

Sistem uyumu için geçiş süreci

Bakanlık, bu uygulamanın hem sektör paydaşları hem de vatandaşlar için uyum süreci sağlamak adına kademeli olarak devreye alındığını vurguladı. EİDS sisteminin, taşınmaz ticareti yapanların kimlik ve yetki doğrulama süreçlerini daha güvenli hale getireceği belirtiliyor. Bakanlık, gelecekte satılık taşınmaz ilanlarında da bu uygulamanın zorunlu hale geleceğini ifade etti.

Sosyal medya ve yaptırımlar takip ediliyor

Bakanlık, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarını da sıkı şekilde takip ettiğini açıkladı. Yönetmeliğe aykırı ilanları paylaşan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği, EİDS kurallarına uymayan platformlara ise idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.