İzmir’de, nitelikli cinsel saldırı suçundan 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Polisten aranan şahıslara yönelik uygulama
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespitine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda yürütülen uygulamalarda, "zorla ırza geçme" suçundan 51 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen H.Y. adlı şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemler tamamlandı
Gözaltına alınan H.Y., İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Y., cezaevine gönderildi.
Ağır ceza alan suçlular yakalanıyor
Emniyet yetkilileri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. Özellikle kamu güvenliğini tehdit eden suçlardan hüküm giymiş kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.