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Emniyet yetkilileri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. Özellikle kamu güvenliğini tehdit eden suçlardan hüküm giymiş kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda yürütülen uygulamalarda, "zorla ırza geçme" suçundan 51 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen H.Y. adlı şahıs yakalandı.

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