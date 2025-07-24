Ahmet Fatih Cantitiz Göztepe’de

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Göztepe Basketbol yönetimi, yeni sezonda mücadele edeceği Türkiye Basketbol Ligi’nde kalıcı başarı hedefliyor. Bu doğrultuda kadroda revizyona gidildi ve 9 oyuncuyla yollar ayrıldı. Transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

“Göztepe’miz, 2025-2026 sezonu Türkiye Basketbol Ligi kadro yapılanması doğrultusunda Ahmet Fatih Cantitiz ile anlaşmaya varmıştır. Ahmet Fatih Cantitiz’e kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

1966 Edremitspor’da teknik ekip ve oyuncularla devam

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Göztepe, son olarak Çağdaş Bodrumspor forması giyen ve 1.94 metre boyundaki deneyimli forvet Ahmet Fatih Cantitiz ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde başarılı bir performans sergileyerek final grubuna kalmayı başaran ve Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen Göztepe Basketbol, kadro yapılanmasına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek Göztepe Basketbol, transfer çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi, deneyimli forvet Ahmet Fatih Cantitiz’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.