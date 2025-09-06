Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.O., Fatih Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranan hükümlüye operasyon

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak’ta uygulama yaptı.

Hakkında kesinleşmiş cezalar

Ekiplerin operasyonunda yakalanan N.O.’nun, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetten yoksun kılma” ve “yağma” suçlarından 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Cezaevine teslim edildi

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.