HABEREKSPRES- CHP Foça İlçe Örgütü’nde yapılan delege seçimlerinde belediye başkanının elinde hazırlanan listelerle dolaşması, parti tabanında tartışma yarattı. Bazı üyeler uygulamanın demokratik sürece gölge düşürdüğünü belirtti.

Belediye başkanı listelerle dolaştı

CHP Foça İlçe Örgütü’nde gerçekleşen delege seçimleri sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediye başkanının seçim alanında elinde önceden hazırlanmış listelerle dolaştığı gözlendi.

Parti tabanında tartışma yarattı

Söz konusu durum, parti tabanında çeşitli tartışmalara neden oldu. Bazı üyeler, listelerin seçim sürecine müdahale edebileceğini ve demokratik işleyişi gölgeleyebileceğini savundu.

Demokratik işleyiş vurgusu yapıldı

Parti üyeleri, seçimlerin şeffaf ve eşit şartlarda yapılması gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların parti içi güveni zedeleyebileceğine dikkat çekti.