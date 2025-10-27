Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali, ikinci gününde Zeynep Bastık, Poizi ve Dedublüman konserleriyle 55 binden fazla Aydınlıyı müzikle buluşturdu.

Aydınfest Gençlik Festivali’nde ikinci gün coşkusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali, ikinci gününde de tüm Aydınlıları müzikle buluşturdu.

Konserler ve eğlenceli etkinliklerle başlayan festival, ikinci gününde binlerce gencin katılımıyla daha da büyüdü.

55 bin kişi müzikle buluştu

Festival alanını dolduran 55 binden fazla Aydınlı, Zeynep Bastık, Poizi ve Dedublüman’ın performanslarını izledi.

On binlerce müziksever, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festivalde eğlencenin doruğa ulaşmasını sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun davetine yanıt veren Aydınlılar, festival alanını doldurarak coşkuya ortak oldu.

Katılımcılar, “Aydınfest artık sadece bir festival değil, Aydın’ın birlik günü” diyerek, organizasyonu kente kazandıran Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Aydınfest Gençlik Festivali, üçüncü gününde Norm Ender, Emir Can İğrek ve Sena Şener konserleri ile devam edecek.

Festival, 28 Ekim Salı günü Buray, Ati242 ve M Lisa konserleri ile sona erecek.