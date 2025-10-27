Uşak’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Cip refüjdeki ağaca çarptı
Uşak’ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, A.Ç. (36) yönetimindeki 34 KGS 984 plakalı cip, Halil Kaya Gedik Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Kazada sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan O.K. (45) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.