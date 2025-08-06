CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sahte belgelerle Türk vatandaşlığı elde eden 2 bin 691 yabancı konusunu TBMM gündemine getirdi. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya verdiği soru önergelerinde, toplam 555 konut satışı üzerinden usulsüz vatandaşlık verildiği iddialarını sordu.

İdari soruşturma başlatıldı mı?

Murat Bakan, Bakanlık bünyesinde idari soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığını ve varsa detaylarını sordu. Ayrıca, vatandaşlık verilen yabancıların uyruk, yaş ve cinsiyet bilgileri ile iptal edilen vatandaşlıkların sayısı hakkında bilgi istedi.

Yatırım yoluyla vatandaşlık programına eleştiri

Bakan, 2014-2025 yılları arasında yatırım yoluyla vatandaşlık verilenlerin sayısını ve uyruk dağılımını da talep etti. Programın ne zaman sonlandırılacağına dair de cevap istedi. 2023’ten beri verdiği önergelere yanıt verilmediğine dikkat çekti.

Sahte belge ve kara para aklama iddiaları

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberinde İstanbul başta olmak üzere altı şehirde usulsüz taşınmaz satışlarıyla yüzlerce yabancıya vatandaşlık verildiği, sahte e-imza ve banka dekontlarıyla milyonlarca dolarlık kamu zararının oluştuğu belirtildi. İddianamede, bu işlemlerin ulusal güvenlik ve organize suçlar kapsamında incelenip incelenmediği soruldu.

Vatandaşlık süreci devam edenlerin durumu

Bakan, vatandaşlık işlemleri devam edenlerin süreçlerinin durdurulup durdurulmadığını ve ilgili kurumların soruşturma durumu hakkında bilgi talep etti.