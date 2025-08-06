LPG’li araçların Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) entegrasyonu için tanınan süre 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararıyla, pompa üniteleri ve araçlara takılacak cihazlarla ilgili başvuru ve kullanım işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanabilecek.

Vergi mükellefleri ve istasyonlara yönelik süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, benzin ve motorin dışındaki yakıt türleriyle çalışan araçlara yönelik UTTS kapsamındaki zorunluluklar için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu karar, özellikle LPG’li araçlar UTTS süresi konusunda işletmelere ve araç sahiplerine zaman kazandıracak.

Akaryakıt istasyonlarında LPG gibi alternatif yakıtları sağlayan pompa ünitelerinde kullanılacak Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) sistemlerinin, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre edilerek aktif hale getirilmesi şart koşuldu.

Araç sahipleri için sistem kurulumu zorunlu hale geliyor

Açıklamaya göre, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil ettikleri LPG’li veya çoklu yakıt sistemine sahip araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve sistemin 2025 sonuna kadar aktif hale getirilmesi gerekecek.

UTTS nedir, ne işe yarar?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Türkiye'de akaryakıt satışlarının denetlenmesi, araç hareketlerinin izlenmesi ve vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla geliştirilen dijital bir takip sistemidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sistem, hem ticari hem bireysel taşıtların dijital olarak izlenmesini sağlar.