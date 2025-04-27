Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Top Tirana Trophy E3 Turnuvası’nda Çeşme Belediyespor Kulübü sporcuları, önemli dereceler elde etti. 56 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Çeşme Belediyespor yıldızlar ve gençler kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çekti.

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Belis Koç (59 kg) ve Deniz Koç (55 kg), Avrupa Şampiyonası öncesinde hanelerine 30’ar puan eklemeyi başardı. Gençler kategorisinde yarışan Ecrinnisa Altıok ise 49 kg’da derece elde ederek 10 puanı hanesine yazdırdı.

Genel sıralamada 10. sırada

Elde edilen bu sonuçlarla Çeşme Belediyespor Kulübü, genel sıralamada 56 ülke arasından 10. sırada yer aldı.

Başkan Faik Çağlayık’tan teşekkür

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Faik Çağlayık, "Emek veren, mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyor; onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin. Ayrıca kulüp antrenörlerimiz İlayda Akın ve Rıdvan Akın hocalarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.