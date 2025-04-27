Sağlıklı bir yaşam için sabah rutinine eklenecek küçük ama etkili bir adım, güne limonlu su ile başlamak olabilir. Uzmanlar, sabahları aç karnına içilen bir bardak limonlu suyun hem bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hem de sindirimi desteklediğini belirtiyor.

Limonun içeriğinde yüksek oranda bulunan C vitamini, vücudu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir antioksidan kaynağı sunuyor. Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen limonlu su, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebiliyor.

Limonun içeriğinde yer alan sitrik asit, böbrek taşı oluşumunu engelleyici etkiye sahip. Yeterli su tüketimi böbrek sağlığı için hayati önem taşırken, limonlu su bu süreci destekleyerek böbreklerde taş oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.

Sabahları aç karnına içilen limonlu su, sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. İçeriğindeki polifenoller, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dengesini koruyarak mideyi rahatlatıyor. Şekerli içecekler yerine tercih edildiğinde ise gereksiz kalori alımını önleyerek kilo kontrolüne de yardımcı olabiliyor.

Limonlu suyun tüketimi oldukça pratik. Sıcak ya da soğuk olarak içilebilen bu ferahlatıcı içecek, nane yaprakları, portakal dilimleri ya da tarçın gibi ek malzemelerle daha lezzetli hale getirilebiliyor. Limon suyunu önceden hazırlayarak buz kalıplarında dondurup kullanmak da farklı bir seçenek olabilir.