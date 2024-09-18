İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında hazırladığı iddianame ile 349 yıla kadar hapis cezası talep etti. İtalya’da tutuklu bulunan Boyun, 578 sayfalık iddianamede 136 müşteki ve 305 şüpheli ile birlikte yer aldı. Örgütün karşıtlarını hedef alarak öldürdüğü veya kendi saflarına çektiği belirtiliyor.

Örgütün hedefleri ve eylemleri

İddianamede, Barış Boyun’un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve bu örgütü yöneterek çeşitli suçlar işlediği ifade edildi. Boyun’un, örgüt içindeki yöneticilere suç işleme talimatları verdiği ve bu talimatların örgüt üyelerine iletildiği vurgulandı. Örgüt, karşılarında duranları tehdit ederek ya öldürüyor ya da kendi yanlarına çekmeye çalışıyordu.

İtalya'da mektuplarla yönetim devri

Barış Boyun’un, İtalya’ya kaçtıktan sonra örgütüyle olan bağlantılarını sürdürdüğü ve üç mektup yazarak işlerini devrettiği kaydedildi. Mektuplarında, örgüt üyelerinin kendisine bağlı kalmalarını ve faaliyetlerine devam etmelerini talep etti.

Kara propaganda ve gençlere yönelik stratejiler

İddianamede, örgütün sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak Barış Boyun’a destek aradığı, gençleri hedef alarak kara propaganda yaptığı belirtildi. Özellikle suç şebekelerini anlatan dizilerden etkilenen gençler, örgüte katılmaya teşvik ediliyor. Ayrıca, doğal afetler bahanesiyle yapılan yardım kampanyalarının da bu stratejinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Hedef alınan Polat ailesi

İddianamede, Barış Boyun’un liderliğindeki örgütün, Engin Polat’a ait iş yerlerine yönelik silahlı saldırılara da yer verildi. 2023 Ekim ayında gerçekleşen saldırılarda, örgüt üyelerinin uzun namlulu silahlarla saldırdığı kaydedildi. Bu eylemlerin, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi süreci başlıyor

Barış Boyun’un, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, kasten öldürme teşebbüsü ve diğer birçok suçlamadan yargılanması talep ediliyor. Önümüzdeki günlerde duruşmalar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.