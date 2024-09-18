Berdan Mardini, belediye başkanına hitaben yaptığı açıklamada, "Başkanım, seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim" dedi.

Sahne performansı sırasında bu sıra dışı isteğiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Berdan Mardini, sünnet derisinden elde edilen 'Alloblast Kök Hücre' ile gençleşme iddialarına dikkat çekti. Mardini’nin açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlarla karşılandı. Bazı kullanıcılar, "Bir sen eksiktin" ve "Allah akıl versin" gibi tepkilerde bulunurken, Mardini'nin bu talebi geniş bir tartışma yarattı.