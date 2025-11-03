Tüm Türkiye’nin merakla beklediği 5G teknolojisi, 1 Nisan 2026 tarihinde resmen kullanıma açılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı 5G ihalesinin sonuçlanmasının ardından, geçiş tarihi netleşti.

Yeni dönemde 5G yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar devam edecek. Bu kapsamda Türkiye, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G teknolojisine adım atmış olacak.

5G ilk olarak nerelerde kullanılacak?

5G teknolojisi ilk aşamada nüfusun yoğun olduğu şehirlerde devreye alınacak.

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi büyükşehirlerde sinyaller verilmeye başlanacak.

Kapsama alanı, yıl içinde kademeli olarak genişletilerek tüm Türkiye’ye yayılacak.

5G nedir?

5G (Beşinci Nesil Mobil İletişim Teknolojisi), 4.5G’ye göre 10 kata kadar daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük gecikmeli bir internet altyapısı sunuyor.

Yeni sistem sayesinde:

İnternette veri indirme ve yükleme hızları katlanarak artacak,

1 kilometrelik alanda 1 milyon cihaz kesintisiz veri alışverişi yapabilecek,

Akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) için gerekli altyapı sağlanacak.

5G ücretli mi olacak?

Kullanıcılar 5G’ye geçiş için ek bir ücret ödemeyecek.

5G hizmeti, mevcut mobil tarife ve operatör paketleri kapsamında kullanılabilecek.

Tek fark, cihazın ve hattın 5G uyumlu olması gerekliliği.

5G destekleyen telefon modelleri

📱 Samsung

Galaxy S Serisi: S21, S22, S23, S24 ve S25 (tüm modeller)

Galaxy Z Serisi: Z Fold 3, 4, 5 – Z Flip 3, 4, 5 ve sonrası

📱 Xiaomi

Xiaomi 12, 13, 14 Serileri (Pro & Ultra)

Redmi Note 11 Pro 5G, Note 12 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

POCO F5, F6, X5 Pro gibi 5G ibaresi taşıyan modeller

🍏 iPhone

iPhone 12, 13, 14, 15, 16 Serileri

iPhone SE (3. Nesil ve sonrası)

Tüm bu modeller 5G teknolojisini destekliyor.

5G ile 4.5G arasındaki fark ne olacak?

5G, 4.5G’ye göre:

10 kat daha hızlı bağlantı,

1 milisaniyeye kadar düşen gecikme süresi,

Yüksek bant genişliğiyle binlerce cihazın aynı anda sorunsuz bağlantı kurmasını sağlıyor. iPhone 18 Pro’da Starlink dönemi mi başlıyor? İçeriği Görüntüle

Örneğin;

4.5G ile bir HD filmi indirmek birkaç dakika sürerken,

5G ile bu işlem saniyeler içinde tamamlanacak.

5G neden önemli?

5G sadece daha hızlı bir internet teknolojisi değil;