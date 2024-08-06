Bitcoin'in fiyatı, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişeler nedeniyle 54 bin doların altına indi. Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü.

Bitcoin Fiyatı:

Son 24 Saatteki Düşüş: %12,5

%12,5 Güncel Fiyat: 53.230 USD

Ethereum Fiyatı:

Son 24 Saatteki Düşüş: %19,3

%19,3 Güncel Fiyat: 2.346 USD

Piyasa Değerlendirmesi

Analistler, ABD'de açıklanan ekonomik veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu veriler, piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı.

Resesyon endişelerinin kripto piyasasına etkisi

ABD ekonomisindeki resesyon korkuları, kripto para piyasasında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralar, bu endişelerden en çok etkilenen varlıklar arasında yer aldı. Analistler, piyasalarda yaşanan bu düşüşün, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırdığını ve riskten kaçınma eğilimlerinin güçlendiğini vurguluyor.

Global piyasalardaki diğer gelişmeler

Japonya Merkez Bankası: "Şahin" politikalarının etkisiyle Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüş, küresel piyasalarda dalgalanmaları tetikledi.

"Şahin" politikalarının etkisiyle Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüş, küresel piyasalarda dalgalanmaları tetikledi. Küresel Ekonomik Belirsizlikler: Dünya genelinde ekonomik belirsizliklerin artması, kripto para piyasalarının istikrarsızlığını artırıyor.