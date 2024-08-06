T.C. Ziraat Bankası AŞ, 2024 yılının ikinci çeyrek dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı. Bankanın bu dönemde elde ettiği net kar, 13,24 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre kar azalma gösterdi.

Ziraat Bankası’nın 2024 yılının ikinci çeyrek net karı 13,24 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde banka, 19 milyar 195 milyon 316 bin TL net kar elde etmişti. Bu yılki net kar, geçen yıla göre düşüş göstererek 13 milyar 243 milyon 866 bin TL seviyesinde kaldı.

Faiz gelirlerindeki artış

Faiz gelirlerinde ise önemli bir artış yaşandı. Söz konusu dönemde faiz gelirleri, %192,7 oranında artarak 73,65 milyar TL’den 215,6 milyar TL’ye yükseldi. Bu artış, bankanın faiz gelirlerindeki yükselişin mali performansına olumlu katkı sağladığını gösteriyor.

İlk yarıyıl performansı

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Ziraat Bankası’nın net karı, 25 milyar 741 milyon 549 bin TL’den 30 milyar 639 bin 737 TL’ye çıktı. Bu artış, bankanın yılın ilk yarısındaki genel mali performansının güçlü olduğunu işaret ediyor.