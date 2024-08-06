İzmir'de 6 Ağustos'ta 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 185. Sk. 3180 178. Sk. 177. Sk. 175. Sk. 171. Sk. 170. Sk. 166. Sk. 159. Sk. 3204 3221 3220 3207 2. Çevre Yolu 3238 Sk. 3199 Sk. 3195 161. Sk. 3254/1 Çeşme Önü Cd. 177 Sk. 2. ÇEVRE YOLU 3273 3222/1 3248/1 Sokak 3210 3235 Sk. 3184 3277 YALI Atatürk Cd. 375. Sk. 3269. Sk. 3376 2. ÇEVRE YOLU 3265 3179 )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( Kızılcık Sadullah Ağa Sk. Sakarya Alpaslan Sk. Bay Mehmet Sk. Böğürtlen Sk. Ceviz Ceviz Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Gaziler Sk. Kuşkonmaz Sk. Çetinkaya Çetinkaya Sk. Çilek Çilek Sk. )
Onur ( Kızılcık Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mektep ( OKUL Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Çırpı İstasyon Sk. Yaşar Doğu Cd. Vidin Sk. VALİ KAZIM DİRİK Toplu Konut Sk. MİTHAT PAŞA Konut Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI )
Çiftçigediği
Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK HUZUR )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dağıstan
Çitköy
Ahmetbeyler ( AHMETBEYLER CEVİZLİ GARAJ 3090 )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 2360 2350 2357. Sk. 2358. Sk. Gaffar Okkan Sk. Çiftlik Sk. 2366. Sk. 2359 Sk. 2359. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( Aycan Sk. Çamlık Sk. Soğuksu Sk. Rüya Sk. KIRLAR Değirmendere Cd. Cumhuriyet Cd. Balcı Hafız Sk. Akar Sk. MESUT SEMERCİ )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( Gaziemir Yeni Mezarlığı 38/1 Sk. )
Zafer ( 800. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 804. Sk. 803. Sk. Evka 7 Yolu Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Payamlı ( ELMABELEN TARIMSAL ABONE DALYAN ARIKDAMI SEYRAN Çınar Çelebi Vali Kazım Dirik Uzunca Harman OKUL Kısıklar Küçükkaya Kuzey Kuyu Üstü Çıkmazı Kuyu Kaya Pınarı Kaya Gülsüm Pınarı Gazi Dede Mezarı Bayram )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kavacık ( 10018 10014 10015 10011 10008 10007 Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. payamlı cad. KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10029 10023 10020 10019 10016 )
Saat : 11:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yurdoğlu
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( Ünveren 8 Eylül Kurtuluş BAĞYURDU İZMİR 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Bağyurdu İzmir Mısırlı 7000. Sk. Kestaneli Bağlar Çavuşoğlu Selçuk Saraçoğlu Sk. Saraçoğlu Cd. Saka Sk. Saka Parsa Ova Mısırlı Sk. Mimoza Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yayakent ( CEVİZLİ GARAJ cumhuriyet yayakent araplı OSMANAĞA ÇİFTLİK BEŞİRLİ ARAPLI ESKİ DAĞISTAN YAYAKENT CUMHURİYET )
Poyracık
Dündarlı ( Dağıstan Köyü İç Yolu )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Efemçukuru ( Efemçukuru Köyü İç Yolu Efem Çukuru Köyü Yolu EFEMÇUKURU )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( 1451 )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerçekli ( GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli Yolu Gerçekli küme evleri )
Gereli
Kışla
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölcük ( Çinardibi )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurbey ( İçelli Çk. NECİP Samsun Cd. İçel Sk. )
Cumhuriyet ( 2. Ağa Sk. Ağa Sk. CUMHURİYET Kırlangıç Sk. Yeşim 2. Çk. Yeşim Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gödence ( 4002 4025 4024. Sk. 4023 4022. Sk. 4022 Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019 Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016 Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Küme Sk. 4012. Küme Sk. 4011. Küme Sk. 4010/1. Küme Sk. 4010. Küme Sk. 4008. Sk. 4007 4006. Sk. 4004. Sk. 4002. Küme Sk. TURŞU GEDİĞİ 4022 4013 )
Gölcük ( Gölcük Yolu Gölcük Köyü Cd. 4001. Sk. 14005. Sk. 14003. Sk. 14002. Sk. 14001. Sk. 14000. Sk. 14006 )
Ulamış ( Kuruçeşme )
Beyler
Çamtepe ( çamtepe köyü iç yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( 423. Sk. 422 İZMİR AYDIN adalet Çilek Sk. ZAFER Karaca Sk. Ceylan Sk. Bağımsızlık Cd. Adalet Cd. 424. Sk. )
Fevzi Çakmak ( 8153 Sk. 8151 8104 Sk. 8102.Sk. 22/3 8108 Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( Gödence Yolu Cd. )