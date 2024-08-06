Balçova Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında önemli bir karar alındı. Geri dönüşüm sözleşmesi kapsamında, Kaya Vargel Geri Dönüşüm Sistemleri Makine İnşaat Nakliye Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belediyeye bir ambulans hibe edilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sözleşmenin hukuka uygun olduğunu ve bu işlemle ilçede sağlık hizmetlerinin daha etkin hale geleceğini belirtti.

Hukuka uygun ve yerinde bir karar

Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Sözleşme gereği firmaya belirli sorumluluklar yüklenmiştir ve bu doğrultuda araç hibe edilmesi gerekiyordu. Biz de bu aracı ambulans olarak talep ettik. Artık ilçemizdeki hastaların taşınması bu ambulans ile gerçekleştirilecek” dedi. Ambulansın hibe edilmesi, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

İhtiyaç sahiplerine daha hıızlı hizmet

Belediyenin kullanımına sunulacak olan ambulans, özellikle acil durumlarda ve sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu yeni ambulansla birlikte Balçova, sağlık hizmetlerinde önemli bir adım daha atmış olacak.