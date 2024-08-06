Türkiye'nin Olimpiyat Heyecanı: 6 Ağustos Salı Günü Programı

Voleybol: Türkiye-Çin Çeyrek Final Maçı

Saat: 10:00

Güreş: Buse Tosun Çavuşoğlu Madalya Peşinde

Saat: 12:00
Repesaj maçı, kazanırsa bronz madalya mücadelesi

Güreş: Evin Demirhan Yavuz ve Burhan Akbudak Sahada

Saat: 12:00'den sonra
Evin Demirhan Yavuz (Son 16 Turu)

Saat: 12:07
Burhan Akbudak (Son 16 Turu)

Atletizm: Yasmani Copello ve Berke Akçam 400m Engellide

Saat: 13:00

Repesaj mücadelesi

Yelken: Derin Atakan, Alican Kaynar-Beste Kaynakçı, Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu Suya İniyor

Saat: 13:
Derin Atakan (6-10. Yarışlar)

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Saat: 13:05
Alican Kaynar-Beste Kaynakçı (10-12. Yarışlar)

Saat: 13:15
Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu (7-10. Yarışlar)

Boks: Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finalde

Saat: 23:18

Kaynak: Haber Merkezi