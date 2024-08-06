Türkiye'nin Olimpiyat Heyecanı: 6 Ağustos Salı Günü Programı
Voleybol: Türkiye-Çin Çeyrek Final Maçı
Saat: 10:00
Güreş: Buse Tosun Çavuşoğlu Madalya Peşinde
Saat: 12:00
Repesaj maçı, kazanırsa bronz madalya mücadelesi
Güreş: Evin Demirhan Yavuz ve Burhan Akbudak Sahada
Saat: 12:00'den sonra
Evin Demirhan Yavuz (Son 16 Turu)
Saat: 12:07
Burhan Akbudak (Son 16 Turu)
Atletizm: Yasmani Copello ve Berke Akçam 400m Engellide
Saat: 13:00
Repesaj mücadelesi
Yelken: Derin Atakan, Alican Kaynar-Beste Kaynakçı, Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu Suya İniyor
Saat: 13:
Derin Atakan (6-10. Yarışlar)
Saat: 13:05
Alican Kaynar-Beste Kaynakçı (10-12. Yarışlar)
Saat: 13:15
Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu (7-10. Yarışlar)
Boks: Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finalde
Saat: 23:18
Kaynak: Haber Merkezi