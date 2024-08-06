İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar için düzenlenen deniz gezileri, Temmuz ayında büyük bir memnuniyet yarattı. "Denizle Buluşmayan Kalmasın" sloganıyla başlatılan bu özel geziler, yaz mevsimi boyunca devam edecek.

Dayanışma noktalarından deniz keyfi

Büyükşehir Belediyesi, Dayanışma Noktaları aracılığıyla okuma-yazma kurslarından kültür-sanat etkinliklerine kadar pek çok hizmet sunarak dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlara destek oluyor. Bu kapsamda, kadınlar ve tatil dönemindeki öğrenciler için düzenlenen günübirlik plaj gezileri büyük ilgi gördü. Geziler sırasında denizi ilk kez gören bazı kadın ve çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Pratik düzenlemelerle rahat geziler

Yurttaşlar, Dayanışma Noktaları aracılığıyla deniz programlarına dahil olurken, Büyükşehir servisleri ile gezilere katılmakta ve dönüşte aynı noktalara bırakılmakta. Gezi sırasında katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuluyor.