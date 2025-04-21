Işın Karaca, 6 ayda 28 kilo verdiğini ve zayıflama sırrının "yememek" olduğunu açıkladı. Fit görüntüsüyle sahnede adeta yeniden doğdu.

Işın Karaca verdiği 28 kilonun sırrını açıkladı

Şarkıları ve güçlü sesiyle müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Işın Karaca, son olarak Girne’de verdiği konserle hayranlarının karşısına çıktı. Karaca, 6 ayda tam 28 kilo vererek yenilenen görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Fit görünümüyle sahneye damga vurdu

Beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Işın Karaca, fit haliyle adeta yeniden doğmuş gibiydi. Sahnede sergilediği performans ve enerjisi, müzikseverler tarafından büyük alkış aldı. Karaca'nın sahnedeki yeni imajı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

"Zayıflamanın sırrı yememek"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işın Karaca, kilo verme süreciyle ilgili şunları söyledi:

"En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli."

Işın Karaca, uzun yıllardır kilo alıp verdiği bilinse de bu kez daha kararlı bir dönüşüm süreci yaşadığını belirtti. Sürecin tamamen uzman kontrolünde ilerlediğini ifade eden sanatçı, ayrıca balık yağı ve magnezyum takviyesi kullandığını da söyledi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Sadece sahnedeki başarısıyla değil, anneliğiyle de örnek olan Karaca, voleybolcu kızı Mia’nın ilk profesyonel transferiyle ilgili mutluluğunu da paylaştı:

"Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. 13 yaşında bir çocuk, günde 8 saat okul, 3 saat antrenman yapıyor. Artık beni tribünde görün, tam bir tribün annesiyim!"

"Sahne hayatımın en özel yeri"

Sahneyi hayatının en özel yeri olarak tanımlayan Işın Karaca, konserlerin kendisine büyük mutluluk verdiğini şu sözlerle ifade etti:

"İnsanların hayatından 2 saat alıyorum ama ‘Kadının konserinde çok eğlendik!’ dediklerinde en büyük mutluluğu yaşıyorum."