Ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz doğum izninin ise 1,5 yıla çıkarılması planlanıyor. Çalışan annelere kreş desteği de sağlanacak.

Doğum izni düzenlemesi geliyor: Süre 1 yıla çıkıyor

Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısının korunması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Toplantıda çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi için taslak bir çalışma hazırlandı.

Ücretli ve ücretsiz doğum izinlerinde artış planlanıyor

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, doğum izni süresinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre; mevcut düzenlemede belirlenen doğum izin süreleri artırılacak.

Yeni taslağa göre:

Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması,

Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması hedefleniyor.

Çalışan annelere kreş desteği verilmesi planlanıyor.

Babalara verilen izin süreleri de değişecek

Mevcut uygulamada memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Yeni düzenlemeyle bu ayrımın kaldırılması ve tüm babalara eşit doğum izni süresi tanınması üzerinde de çalışılıyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem annelerin hem de babaların doğum sonrasında çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmesi hedefleniyor.