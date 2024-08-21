Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Edremit Kitap Fuarı, ikinci gününde de yoğun bir ilgiyle devam etti. Kitap severleri yazarlar, düşünürler ve sanatçılarla buluşturan fuar, dolu dolu etkinliklerle dikkat çekti.

Çocuklar renklerle buluştu

Günün en ilgi çekici etkinliklerinden biri, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın çocuklarla birlikte katıldığı resim atölyesi oldu. Ressam Şahika Çağlar eşliğinde gerçekleşen bu etkinlikte Başkan Ertaş, çocuklarla birlikte hayallerini kağıda döktü. Ertaş, etkinlik sırasında, "Çocuklarımızla birlikte renkli dünyalarını keşfettik, hayallerini yeşile, maviye, mora, pembeye boyadık. Bu güzel atölyede çocuklarımızla çalışacak herkese teşekkür ediyorum ve tüm çocukları 'Ben Buradayım Sanat Atölyesi'ne davet ediyorum," dedi. Bu etkinlik, çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmesine olanak sağladı ve ailelerden büyük beğeni topladı.

İnternet bağımlılığına dikkat çekildi

Günün bir diğer önemli etkinliğinde, ünlü sunucu ve yazar Yelda Kırçuval, sosyal medya kullanımının inceliklerini katılımcılarla paylaştı. Kırçuval, sosyal medyanın doğru kullanımının önemini vurgulayarak, internet bağımlılığına dikkat çekti. Ayrıca, "Çocuklar üzerinde sosyal medyanın zararlarını en aza indirecek olan yer, doğduğu evdir," diyerek ailelere önemli mesajlar verdi. Konuşmanın sonunda Yelda Kırçuval’a teşekkür plaketi, Meclis Üyesi Emre Atay tarafından takdim edildi.

Uğur Mumcu’nun mücadelesi anlatıldı

Fuarın öne çıkan bir diğer konuğu ise önceki dönem TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu oldu. Mumcu, Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden Uğur Mumcu’nun yaşamını ve mücadelesini samimi bir dille anlattı. "İçimden Geçen Zaman" adlı kitabına da değinen Mumcu, eşinin değerleri uğruna verdiği mücadeleyi dinleyicilere aktardı. Etkinliğin sonunda Güldal Mumcu’ya teşekkür plaketi, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından sunuldu.

Farklı pencerelerden hayat

"Mandıra Filozofu" karakteriyle tanınan yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, fuarda sevenleriyle buluştu. Saçıntı, hayata farklı açılardan bakmanın önemine değinirken, mizahi üslubuyla izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü. Saçıntı’ya teşekkür plaketi, Başkan Ertaş tarafından takdim edildi.

Yapay zekanın geleceğine bakış

Dünyaca tanınmış beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, yapay zekanın gelecekteki etkilerini ele alan kapsamlı bir sunum yaptı. Dijital dönüşümün dinamiklerine değinen Aydın, yapay zekanın toplumsal dönüşüme katkılarını anlattı. Konuşmanın ardından Aydın’a teşekkür plaketi, Meclis Üyesi Ertal Küçükaslan tarafından verildi.

Ercan Kesal’la samimi sohbetler

Günün son etkinliklerinden biri de ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal’ın söyleşisiydi. Kesal, kendi yaşam deneyimlerini ve sanat kariyerine etkilerini samimi bir dille anlattı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan etkinliğin sonunda Kesal’a teşekkür plaketi Meclis Üyesi Erdoğan Dursun tarafından verildi. Ayrıca, Kesal’ın imzalı kitapları Başkan Ertaş tarafından üç şanslı katılımcıya hediye edildi.

Sibel Uzun’dan ilham verici bir konuşma: “Kendini yenen yenilmezdir”

Fuarın son etkinliğinde yazar Sibel Uzun, "Kendini Yenen Yenilmezdir" başlıklı bir konuşma yaptı. Bireysel farkındalık ve öz sevginin önemine dikkat çeken Uzun, hayallerden vazgeçmemenin ve kendini sürekli geliştirmenin altını çizdi. Konuşma sonunda Sibel Uzun’a teşekkür plaketi, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer tarafından takdim edildi.