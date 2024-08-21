İzmir’in Menderes ilçesinde, Deliömerler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangının hızla yayılması sonucu bölgeye büyük bir ekip sevk edildi.

Yangının nedeni henüz belirlenmedi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirildi. Yangının büyümesini önlemek için gerekli tüm önlemler alınıyor.

Bölgeye büyük ölçekte müdahale

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Sarp arazide etkili olan alevlerle mücadele, hem havadan hem de karadan sürdürülüyor.