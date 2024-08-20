Edremit, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 6. Edremit Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” temasıyla açılan fuar, Türkiye’nin önde gelen yazarları ve kültür-sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla dikkat çekiyor.

Fuarın açılış töreni

Açılış töreninde, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın kültürel önemini vurguladı. Törene, birçok siyasi parti temsilcisi, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı.

Ziyaretçiler fuarı keşfetti

Açılış konuşmalarının ardından, Edremit ve Balıkesir belediye başkanları konuklarla birlikte fuar alanını gezdi. Protokol üyeleri, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek yazarlarla sohbet etme fırsatı buldu. Kitap tutkunları için 7 gün sürecek bu etkinlik, edebiyat, sanat ve tarih dolu bir deneyim sunacak.

İlber Ortaylı'dan "Yaşam Boyu Onur Ödülü"

Fuarın ilk gününde, ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Gel Dünyayı Keşfedelim" başlıklı söyleşisiyle katılımcılardan büyük ilgi gördü. Moderatör Gökhan Bayram eşliğinde gerçekleştirilen söyleşide Ortaylı, farklı kültürleri tanımanın önemini vurguladı. Ayrıca, Ortaylı'ya, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.

Onur konuğu Ahmet Ümit

Bu yılki fuarın onur konuğu olan Ahmet Ümit, "Sis ve Gece" gibi eserleriyle dikkat çekiyor. Edebiyat, polisiye, mitoloji, tarih ve aşk temalarını ele alan Ümit, yeni hikayesini tamamladığını duyurdu. Söyleşi sonrasında, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ümit’e plaket takdim etti.

Zengin program içerikleri

Fuarda Öner Yağcı, “Cumhuriyet Aydınlanması ve Sabahattin Ali” konulu bir söyleşi gerçekleştirirken, kişisel gelişim uzmanı Serhat Yabancı da katılımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Yabancı, katılımcılara sınırlarını korumalarını ve kendilerine değer vermelerini hatırlattı.

Ahmet Selçuk İlkan’dan unutulmaz bir performans

Fuarın ilk gününde Ahmet Selçuk İlkan, sahne alarak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İlkan, Edremit’e olan sevgisini dile getirirken, katılımcılarla birlikte şarkı söyleyerek etkinliği renklendirdi.

7 gün boyunca edebiyat ve sanat dolu etkinlikler

6. Edremit Kitap Fuarı, toplamda 300’e yakın yazar, şair ve sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. 60’tan fazla yayınevinin katıldığı fuar, kitap tutkunlarına unutulmaz bir kültürel yolculuk sunacak. Kitapseverler, bu 7 gün boyunca çeşitli söyleşi, imza günü ve performanslarla dolu bir etkinlik takvimine tanık olacak.