İstanbul, 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in fethi ile Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ancak 16 Kasım 1918’de başlayan işgal tam 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü.

6 Ekim 1923 sabahı ise 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu İstanbul’a girerek işgale son verdi. Böylece İstanbul, 6 Ekim’de yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Bu nedenle 6 Ekim, İstanbul’un Kurtuluşu olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

6 Ekim resmi tatil mi?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da 6 Ekim, İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle anma günü olacak.

Ancak 6 Ekim resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca İstanbul için özel anlam taşıyan bu tarih, ulusal tatiller arasında yer almıyor.